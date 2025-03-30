У Чехії потяг з бензолом зійшов з рейок: через сильне забруднення оголосили надзвичайний стан
- В Оломоуці, Чехія, оголошено надзвичайний стан через витік 350 тонн бензолу зі зійшовшого з рейок потяга, що забруднило ґрунтові води.
- Влада надає особливі повноваження для ліквідації наслідків, а роботи з вилучення бензолу тривають.
- Аварія сталася через перевищення швидкості потяга, внаслідок чого загорілося 17 вагонів, що перевозили понад 1 000 тонн бензолу.
В Оломоуці оголосили надзвичайний стан через аварію вантажного потяга з бензолом. Близько 350 тонн токсичної речовини витекло в ґрунтові води, що є найбільшим забрудненням у світі.
Через те, що минулого місяця 28 лютого поїзд зійшов з рейок більша частина зі складу вагонів загорілася, сотні тонн бензолу витекли з цистерн в озеро. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Euronews.
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Що відомо про інцидент
За даними ЗМІ, у східній частині Оломоуцького краю оголосили надзвичайний стан через забруднення водойми токсичним бензолом. Причиною цього стала аварія вантажного потяга наприкінці лютого, він перевозив вищезгадану отруйну речовину.
Вантажний поїзд зійшов з рейок біля входу на станцію Густопече, ймовірно, через перевищення швидкості. Більша частина з 17 вагонів загорілася відразу після аварії. З цистерн, що перевозили понад 1 000 тонн бензолу, у ґрунтові води витекло близько 350 тонн,
– ідеться у статті.
Влада застерігає про погіршення ситуації на тлі того, що токсична, канцерогенна речовина починає просочуватися в грунтові води. Чеський уряд говорить про "найбільше забруднення такого роду у світі", у зв'язку з цим видали наказ про надзвичайну ситуацію.
Він надає місцевій владі особливі повноваження стосовно виділення ресурсів і негайного початку робіт з надання допомоги. Еuronews також повідомляє, що наразі тривають роботи з вилучення бензолу з постраждалих водойм.
До слова, нагадаємо, що нищівні землетруси у п'ятницю, 28 березня, сколихнули М'янму та Таїланд. На жаль, стихійне лихо забрало життя сотень осіб, серед них є дитина. Тисячі людей зазнали поранень. Окрім того, поштовхи відчули у Бангладеш, Індії, Лаосі та Китаї.