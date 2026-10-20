Надзвичайного стану в енергетиці чи інших галузях не вводили, – Уряд

Кабінет Міністрів України 20 жовтня не вводив надзвичайного стану ні в енергетиці, ні в теплопостачанні, ні в жодній іншій сфері. Раніше повідомлення про це поширювали у телеграм-каналах.

Про це пише Урядовий портал.

Роз'яснення уряду

У Кабінеті Міністрів роз'яснили, що ухвалене рішення не запроваджує надзвичайного стану чи нових обмежень для населення. Зміни спрямовані виключно на чітку координацію відновлення об'єктів після російських ударів.

Тепер за ліквідацію наслідків в енергетиці, тепло- і водопостачанні та зв'язку відповідають конкретні міністри. Надалі їхню роботу координуватиме спільний штаб,

– йдеться у повідомленні.

Роботи з ліквідації наслідків у комунальних системах і транспортній інфраструктурі очолить міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту. За безпеку мереж зв'язку, інтернету та дата-центрів відповідатиме міністр цифрової трансформації.

Керівники зазначених напрямів зобов'язані невідкладно сформувати спільний штаб, а також запустити профільні робочі групи.

Нагадаємо, що Росія безперервно атакує енергетику України з липня. Відтоді не минуло жодного дня без атак на енергооб'єкти. Атак вже було понад 2 140, і це в рази більше, ніж торік.