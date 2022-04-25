Нафтобаза, авіабаза і ще багато об'єктів: що горіло в Росії протягом 24 годин – багатий список

25 квітня 2022 , 20:24
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Джерело:

zaxidnet

Окрім пожеж у Брянську Росія може похизуватися цілим списком палаючих будівель. По всій країні-агрессорці загорілася низка об'єктів - як стратегічних, так і цивільних.

За останню добу абсолютним рекордсменом з пожеж у Росії став Брянськ – у місті палало аж 4 точки. Та окрім нього були пожежі й в інших точках країни. 

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За 25 квітня в Росії горіли: 

  • Нафтобаза, склад нафти на військовій базі, м'ясокомбінат та підприємство "Агропромкомплект" у Брянську;
  • Будинок у Санкт-Петербурзі;
  • Авіабаза в Уссурійську; 
  • Відділки поліції в Москві, Іркутську та Новосибірську. 

Окрім того, тривають пожежі в сибірських лісах. Росіяни не гасять лісові пожежі – в країні елементарно немає людей, щоб це зробити. Усі військові, які займалися пожежогасінням в Сибіру, зараз воюють в Україні. 

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Автор: Ярослава Прадід