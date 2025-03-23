Пожежа поширюється: на російській нафтоперекачувальній станції "Кавказька" лунали нові вибухи

На нафтоперекачувальній станції "Кавказька", що на Кубані, минулої ночі знову лунали вибухи. Площа загоряння знову зросла.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на журналіста Андрія Цаплієнка.

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Пожежа на нафтобазі на Кубані триває п'ятий день

На російській нафтоперекачувальній станції "Кавказька" після атаки українських БпЛА 19 березня досі триває пожежа. Об'єкт знаходиться в місті Кропоткін. Після того, як російська протиповітряна оборона збивала безпілотники, там розпочалося потужне загоряння та лунали вибухи. Цієї ночі на станції знову було гучно.

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На нафтобазі на Кубані знову лунали вибухи: дивіться відео

Російські ЗМІ пишуть, що пожежа не зупиняється, а лише поширюється. Робота підприємства наразі призупинена. Внаслідок атаки транспортування нафти здійснюється на знижених режимах. Також у так званому "оперативному штабі" області повідомили, що постраждалих внаслідок атаки та пожеж немає.

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Станом на 23 березня після серії нових вибухів пожежа розкинулася на 4 250 квадратних метрів території нафтобази "Кавказька". Після нічного викиду нафтопродуктів на базі у Краснодарському краї зафіксовано перевищення норми забруднюючих речовин у повітрі.

Нагадаємо, кілька днів тому дрони влучили у пункт перевалки нафти на станції "Кавказька". Звідси російська нафта залізницею прямує до трубопровідної системи "Каспійський трубопровідний консорціум". Після того на об'єкті продовжується пожежа, вибухи знову чули 21 березня.