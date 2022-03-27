Нафтобаза у Львові, яку напередодні обстріляли ракетами росіяни, повністю зруйнована.

Про це заявив очільник Львівської військової адміністрації Максим Козицький.

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Нафтобаза у Львові, в яку напередодні влучила ракета, повністю зруйнована,

– зазначив Козицький.

Підрозділи ДСНС ліквідовували пожежу протягом усієї ночі, лише на ранок її вдалось загасити.

Раніше Козицький зазначив, що вчорашні події чітко дають зрозуміти, що коли лунають сирени, загроза справді є що сповіщення про тривогу є попередженням про цілком реальну небезпеку.

Головне про ракетний обстріл Львова 26 березня

26 березня російські загарбники за 3 години двічі обстріляли Львів. Відомо, що ракети летіли із Севастополя. Внаслідок атаки житлові будинки не постраждали, лише інфраструктура, зокрема один із промислових підприємств для зберігання пального.

Однак, мер Львова Андрій Садовий наголосив, що ще на початку війни з міста вивели об'єкти мілітарної інфраструктури. Тому російська армія завдає шкоди лише мирним мешканцям міста.

Пожежу у Львові, куди росіяни влучили ракетою, ліквідували / Фото ДСНС

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