"Ми трошки погоріли" і "п***а Кавказу": на нафтобазі під Ростовом пролунав новий вибух

У Пролетарську Ростовської області продовжує горіти нафтобаза. Ба більше, там лунають нові вибухи, передає 24 Канал.

Сили оборони вдарили безпілотниками по комбінату "Кавказ" у Ростовській області ще в ніч на 18 серпня. Там зберігалися нафта та нафтопродукти для окупаційної армії. Росіяни не можуть загасити пожежу.

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Що відомо про новий вибух на нафтобазі у Пролетарську

Росіяни виклали декілька роликів, де зафіксовано величезну пожежу. Їхні ЗМІ пишуть, що на нафтобазі вигоріло вже 11 резервуарів із паливом, а пожежа не припиняється від учора. Її площа – понад 1000 квадратних метрів, на місці працюють майже 300 працівників МНС та 77 одиниць техніки.

Одне з відео зафіксувало перемовини працівників МНС. Цікаво, що люди, які фіксували вогонь на телефони, просто стояли і дивилися на пожежу. Серед них були й інші працівники МНС.

Автор відео постійно лаявся і переймався, мовляв, "погорять пацани". Рятувальники справді травмувалися – по рації вони сказали "ми трошки погоріли". На це той, хто фільмував пожежу, зауважив: "та не трошки".

Росіяни обговорюють новий вибух під Ростовом: дивіться відео (увага, нецензурна лексика!)

Конкретно 19 серпня під час гасіння відбулася розгерметизація кількох ємностей із пальним, через що стався вибух. Влада заявила, що постраждав 41 рятувальник, вони дістали опіки дихальних шляхів та шкіри. 18 із них у лікарнях, декого доставляли гелікоптером.

На інших відео, які потрапили в мережу, помітно, що люди стоять і знімають вибухи на телефони або спостерігають за тим, як розгорається полум'я.

Росіяни фіксують пожежу під Ростовом на камери телефонів: дивіться відео

Найбільше вражає діалог тата з маленькою донькою. Він коментує, мовляв, бочка вибухнула і стоїть дивиться на стовп диму разом із дитиною, доки дружина не відтягує його убік. Зрештою, він дійшов висновку, що "п***а Кавказу".

Чоловік коментує пожежу замість того, щоб рятувати дитину: дивіться відео (увага, нецензурна лексика!)