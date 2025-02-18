Дрони атакували нафтобазу "Юттек" у Бєлгородській області, – ЗМІ

У Бєлгородській області Росії невідомі дрони атакували нафтобазу "Юттек". Це сталося в ніч на 14 лютого.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російське опозиційне видання ASTRA. До цього цей об'єкт також був атакований безпілотниками.

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Які наслідки атаки на нафтобазу "Юттек"

Джерела розповіли журналістам, що безпілотники атакували територію нафтобази "Юттек" у селищі Прохорівка, що у Бєлгородській області Росії, у ніч проти 14 лютого.

Попередньо пошкоджень та постраждалих на нафтобазі – немає. За даними видання, цей об'єкт вже атакували дрони у травні 2024 року. Тоді пошкодження зазнав резервуар з бензином.

У виданні підкреслили, що це вже 16 нафтовий об'єкт, який атакували на території Росії за перші 2 місяці 2025 року.

До слова, раніше джерела 24 Каналу підтвердили, що СБУ та ССО ЗСУ атакували 2 ворожих підприємства: Ільський нафтопереробний завод та нафтоперекачувальну станцію "Кропоткінская" у Краснодарському краї Росії. На заводі почалася сильна пожежа, а НПС вдалося вивести з експлуатації.