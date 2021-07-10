Посадовці "Нафтогазу" у 2020 році отримали мільйонні премії за недосягнуті цілі, – експерти

Аналітики KSE з корпоративного управління стверджують, що у 2020 році керівництву "Нафтогазу" виплатили винагороди, однак потрібні цілі ще не виконали.

Деяких цілей мали досягнути тільки в 2021 році. При цьому гроші нарахували у 2020.

До речі Попри збитки компанії: правління "Нафтогазу" отримало 610 мільйонів винагороди у 2021 році

За що посадовці отримували премії

У звіті про винагороду членів випливло, що значну частину винагороди члени правління "Нафтогазу" отримали за перемогу в Стокгольмському арбітражі над "Газпромом" у 2018 році.

Однак аналітики звернули увагу, що премії Отто Ватерландера і Петера ван Дріла не були пов'язані з арбітражем у Стокгольмі, оскільки вони тоді не працювали "Нафтогазі".

Річний бонус

Експерти не зрозуміли, за що чиновникам виплатили "річний бонус за 2020 рік". Його сума сягнула 81,8 мільйона гривень.

Премії, попри збитки

Раніше зазначали, що "Нафтогаз" у 2020 році отримав 19 мільярдів гривень збитків. Проте керівництву компанії перерахували понад 610 мільйонів премій та інших виплат.