Росія вночі вдарила по підприємствах Нафтогазу

Уночі 17 січня Росія завдала ударів по критичній інфраструктурі України. Зокрема, було атаковано обладнання для видобутку газу Нафтогазу.

Відомо, що це вже шоста атака по об'єктах компанії за цей тиждень. Про це інформує 24 Канал з посиланням на ГК "Нафтогаз України".

Які наслідки удару Росії по об'єктах Нафтогазу?

Як повідомили у компанії, Росія 17 січня знову атакувала об'єкти Групи Нафтогаз. Уночі ворог поцілив по обладнанню, яке використовують для видобутку газу.

Це цілеспрямовані удари по цивільній інфраструктурі, щоб залишити українців без тепла і газу в холодну пору,

– йдеться в повідомленні.

Внаслідок шостої за цей тиждень російської атаки на об'єкти ніхто не постраждав. Наразі триває ліквідація наслідків. Зазначається, що профільні служби Нафтогазу працюють у посиленому режимі.

Які ще об'єкти атакувала Росія?