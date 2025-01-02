Відсутність контракту з "Нафтогазом" позбавить Росія значних доходів. Також країна-агресорка підвищить тарифи на комунальні послуги для населення, аби компенсувати збитки "Газпрому".

"Газпром" втратить доходи

У Коментарі 24 Каналу Член наглядової ради АТ "Молдовагаз" Сергій Тофілат нагадав, що у 2021-2022 роках Путін почав скорочувати поставки газу й шантажувати Євросоюз, аби зняти санкції.

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Сергій Тофілат Член наглядової ради АТ "Молдовагаз" У підсумку закінчилося все тим, що "Газпром" країнам ЄС постачає у 6 разів менше газу. Відповідно доходи "Газпрому" істотно скоротилися. Якщо подивитися на фінансові результати, то за 2023 рік "Газпром" закрив рік зі збитками майже в 7 мільярдів доларів.

Також, на думку експерта, "Газпром" втратить близько 6 мільярдів доларів на рік від продажу газу через закінчення контракту на прокачку газу з НАК "Нафтогаз".

Ці гроші йдуть на фінансування війни. І він використовує ситуацію з Придністровським регіоном та постачанням електроенергії в Молдову як один з інструментів тиску,

– додає Тофілат.

Зауважте! У Придністров'ї наразі масові відключення газу. В будинки припинили подачу тепла та гарячої води, про що повідомляла газотранспортна компанія "Тираспольтрансгаз-Придністров'я". Також у Молдові виник дефіцит електроенергії.

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Банкрутство "Газпрому" та високі тарифи для росіян

Сергій Тофілат зауважу, що газовий шантаж Росії призвів до того, що "Газпром" став банкрутом або дотаційним підприємством, а Путін змушений підвищувати тарифи всередині країн.

Він змушений виділяти гроші з бюджету, щоб фінансувати "Газпром". Чи переживе "Газпром" зупинку транзиту газу через Україну? Добре, подивимося, як довго вони протримаються,

– резюмує він.

Раніше російські ЗМІ зазначали, що у 2025 році холодна та гаряча вода, електрика й газ стануть дорожчими на 11,3%. Що стосується тарифу на електроенергію, то він зросте на 12,6%, газ – на 10,3% з липня 2025 року.

Також російські ЗМІ підкреслюють, що тарифи в країні стрімко почали рости після початку військової агресії на території України. У 2015-2016 роках, через санкції, "Газпром" наполягав на зростанні тарифу на 7,5%.

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