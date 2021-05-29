А період мораторію використати для "переоцінки" ситуації з російським газопроводом, і "дійти до спільної європейської позиції".

Зверніть увагу Приклад для України: у Польщі хочуть компенсацій від Німеччини через "Північний потік-2"

"Нафтогаз" закликає усі зацікавлені сторони не допустити зняття санкцій з Nord Stream 2

З цього приводу коментар опублікувала Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України".

Там звернення підтримують тільки частково – адже вважають, що закликати до пошуку компромісу або скасування санкцій США – неприпустимо.

Як зауважив голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко, було очікувано, що нова влада у США шукатиме компроміси з Німеччиною, яка хоче добудувати "Північний потік-2". Бо ж Берлін є важливим партнером Вашингтона у НАТО.

Ризики відмови від санкцій з боку нової адміністрації (Білого дому – 24 канал) були зрозумілі. Я очікував, що мої попередники будуть грати на випередження,

– заявив Вітренко.

Тепер же очевидно, що є "висока ймовірність виникнення нових загроз".

Тому "Нафтогаз" звернувся до всіх зацікавлених сторін – органів державної влади, громадських діячів, експертної спільноти тощо, – аби негайно й публічно закликати стратегічних партнерів не допустити зняття санкцій США із проєкту "Північний потік-2".

Чому "Нафтогаз" виступив із таким закликом Річ у тім, що в травні 2021 року США ввели санкцій проти низки російських суден та компанії, пов'язаних з "Північним потоком-2". Але – зупинили дію санкцій проти оператора Nord Stream 2 AG.



Це означає, що росіяни стали на помітний крок ближче до добудови свого газопроводу в обхід України, робота якого вдарить як по нашій економіці, так і по енергетичній безпеці Європи в цілому.

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