А період мораторію використати для "переоцінки" ситуації з російським газопроводом, і "дійти до спільної європейської позиції".
Зверніть увагу Приклад для України: у Польщі хочуть компенсацій від Німеччини через "Північний потік-2"
"Нафтогаз" закликає усі зацікавлені сторони не допустити зняття санкцій з Nord Stream 2
З цього приводу коментар опублікувала Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України".
- Там звернення підтримують тільки частково – адже вважають, що закликати до пошуку компромісу або скасування санкцій США – неприпустимо.
Як зауважив голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко, було очікувано, що нова влада у США шукатиме компроміси з Німеччиною, яка хоче добудувати "Північний потік-2". Бо ж Берлін є важливим партнером Вашингтона у НАТО.
Ризики відмови від санкцій з боку нової адміністрації (Білого дому – 24 канал) були зрозумілі. Я очікував, що мої попередники будуть грати на випередження,
– заявив Вітренко.
Тепер же очевидно, що є "висока ймовірність виникнення нових загроз".
- Тому "Нафтогаз" звернувся до всіх зацікавлених сторін – органів державної влади, громадських діячів, експертної спільноти тощо, – аби негайно й публічно закликати стратегічних партнерів не допустити зняття санкцій США із проєкту "Північний потік-2".
Чому "Нафтогаз" виступив із таким закликомРіч у тім, що в травні 2021 року США ввели санкцій проти низки російських суден та компанії, пов'язаних з "Північним потоком-2". Але – зупинили дію санкцій проти оператора Nord Stream 2 AG.
Це означає, що росіяни стали на помітний крок ближче до добудови свого газопроводу в обхід України, робота якого вдарить як по нашій економіці, так і по енергетичній безпеці Європи в цілому.
Думка до теми Зараз усе поставлено на паузу, – Зеркаль про ситуацію з "Північним потоком-2"