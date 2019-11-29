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      СПРАВА САДОВОГО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ЧОРНА П'ЯТНИЦЯ

      "Нафтогаз" спробує домогтися стягнення грошей з "Газпрому" через суд Латвії

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      "Нафтогаз" спробує домогтися стягнення грошей з "Газпрому" через суд Латвії / Колаж 24 каналу

      "Нафтогаз" подав клопотання до суду Відземського передмістя Риги про визнання і приведення у виконання на території Латвії рішення Стокгольмського арбітражу по транзитному спору з "Газпромом" від 28 лютого 2018 року. Згідно з рішенням арбітражу, "Газпром" повинен виплатити "Нафтогазу" 2,56 мільярда доларів разом з відсотками.

      "Газпром" в звіті з Міжнародних стандартів фінансової звітності повідомляє, що засідання суду по цьому клопотанню заплановане на кінець квітня 2020 року. "Газпром" вивчає можливості щодо захисту своїх інтересів, зазначає російська компанія.

      Важливо: Україна та Росія провели неанонсовані газові переговори у Відні

      Що відомо про борг "Газпрому" перед "Нафтогазом":

      22 грудня 2017 року "Нафтогаз" виграв арбітраж проти "Газпрому" у справі про постачання газу. Також "Нафтогаз" домігся зменшення майбутніх обов'язкових річних обсягів газу у понад 10 разів відповідно до його фактичних потреб в імпорті газу.

      28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги "Нафтогазу" до "Газпрому" за позовом на транзит газу на суму 4,673 мільярда доларів.

      Тож за результатами двох арбітражів між компаніями – на поставку і транзит газу – "Газпром" повинен доплатити "Нафтогазу" 2,56 мільярда доларів. Зауважимо, що через пеню сума боргу "Газпрому" вже перевищила 2,7 мільярда доларів, але компанія надалі відмовляється повертати Україні гроші.

      До теми: "Нафтогаз" запропонував "Газпрому" спосіб повернути борг

      27 листопада 2019 року "Газпром" програв слухання в апеляційному суді на рішення Стокгольмського арбітражу. Відтак, суд зобов’язав "Газпром" виплатити 1,02 мільйона євро судових витрат.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Нафтогаз Газпром Газовий конфлікт Латвія Гроші Газ
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