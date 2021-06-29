У "Нафтогазі" пообіцяли назвати свердловину іменем Шевченка в разі перемоги збірної

"Нафтогаз" долучився до флешмобу задля підтримки бойового духу української збірної. У компанії дали обіцянку назвати свердловину іменем Андрія Шевченка.

Для найменування обіцяють надати найпотужнішу свердловину. Так "Нафтогаз" заохочує долю і мотивує гравців.

Важливо Вас на полі буде 40 мільйонів: відомі українці записали відео перед грою збірної зі Швецією

Іменем Шевченка збираються назвати свердловину

Головний тренер національної збірної Андрій Шевченко буде увіковічений у назві свердловини, яка належить "Нафтогазу". Щоправда, є важлива умова – якщо збірна ввечері 29 червня здобуде перемогу у поєдинку зі Швецією.

У компанії нагадали, що одного разу Україна вже перемогла Швецію. І сприяв цьому саме Андрій Шевченко.

На гру зі шведами у нас хороша вдача: на Євро-2012 дубль Андрія Шевченка приніс нам перемогу 2:1,

– пригадали в "Нафтогазі".

Як українці підтримують збірну перед важливим матчем

Володимир Зеленський 28 червня записав звернення до збірної.

Він запевнив футболістів, що їх підтримуватиме уся Україна. Він зазначив, що "на полі буде 40 мільйонів, а не 11 гравців".

Президент запустив флешмоб і закликав знімати відео на підтримку футболістів.

До нього вже долучилося чимало політиків та зірок. Їхні відео зі словами підтримки можна подивитися за цим посиланням.

, що матч 1/8 фіналу Євро-2020 Швеція – Україна почнеться о 22:00 29 червня. Футболісти гратимуть на нейтральній території – у місті Глазго, що в Шотландії.