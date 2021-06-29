У "Нафтогазі" пообіцяли назвати свердловину іменем Шевченка в разі перемоги збірної
Джерело:фейсбук "Нафтогазу"
"Нафтогаз" долучився до флешмобу задля підтримки бойового духу української збірної. У компанії дали обіцянку назвати свердловину іменем Андрія Шевченка.
Для найменування обіцяють надати найпотужнішу свердловину. Так "Нафтогаз" заохочує долю і мотивує гравців.
Важливо Вас на полі буде 40 мільйонів: відомі українці записали відео перед грою збірної зі Швецією
Іменем Шевченка збираються назвати свердловину
Головний тренер національної збірної Андрій Шевченко буде увіковічений у назві свердловини, яка належить "Нафтогазу". Щоправда, є важлива умова – якщо збірна ввечері 29 червня здобуде перемогу у поєдинку зі Швецією.
У компанії нагадали, що одного разу Україна вже перемогла Швецію. І сприяв цьому саме Андрій Шевченко.
На гру зі шведами у нас хороша вдача: на Євро-2012 дубль Андрія Шевченка приніс нам перемогу 2:1,
– пригадали в "Нафтогазі".
Як українці підтримують збірну перед важливим матчем
- Володимир Зеленський 28 червня записав звернення до збірної.
- Він запевнив футболістів, що їх підтримуватиме уся Україна. Він зазначив, що "на полі буде 40 мільйонів, а не 11 гравців".
- Президент запустив флешмоб і закликав знімати відео на підтримку футболістів.
- До нього вже долучилося чимало політиків та зірок. Їхні відео зі словами підтримки можна подивитися за цим посиланням.