У "Нафтогазі" прокоментували обшуки в справі на мільярди гривень

Співробітники Державної фіскальної служби України 11 червня прийшла з обшуками у "Нафтогаз". У компанії розповіли, що обшуки тривають досі та підтвердили їх причину.

Речник Нафтогазу Максим Білявський заявив, що о 15 годині розпочались слідчі дії. Вони здійснюються згідно з ухвалою рішення суду.

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У Нафтогазі прокоментували обшуки

Слідчі дії досі тривають, тому повідомити деталі я не можу. Мені забороняє закон. Та можу запевнити суспільство, що між "Нафтогазом" та правоохоронними органами є конструктивна взаємодія, взаєморозуміння. Ми співпрацюємо, підтримуємо слідчий процес,

– заявив Білявський.

Він запевнив, що деталі обішуків розповість по завершенню слідчих дій. Речник розповів, що "слідчі дії відбувають в головному офісі "Нафтогазу".

Представник компанії підтвердив, що мовиться про можливе порушення процедури розмитнення газу з 2015 року. Він також розповів, що обшуки ніяк не вплинуть на постачання чи видобуток газу.

"Усі підприємства працюють в штатному режимі", – зазначив речник.

Речник "Нафтогазу" Максим Білявський прокоментував обшуки в компанії: дивіться відео

Слідство встановило, що з жовтня 2015 року і досі службові особи "Нафтогазу" не завершили процедуру митного оформлення газу, придбаного у російського "Газпрому". Через це

до бюджету України не надійшло

2,7 мільярда гривень ПДВ

, тобто податок на додану вартість.