Москва не може запропонувати своїм сусідам жодного привабливого цивілізаційного проєкту. Водночас Захід зовсім не мав намірів вступати з Росією у протистояння.

Західні країни цілком влаштовувала ситуація, коли Росія продавала їм вуглеводні і купувала все інше. Таку думку у блозі "Грані правди" висловив Павло Казарін.

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За його словами, російські пропагандисти все одно намагаються переконати всіх в тому, що Москва може змагатися зі Сполученими Штатами Америки.

Це, як сказав Казарін, чергова наївність. Адже Росія – це 3% світового валового внутрішнього продукту, а США – 20%.

Єдиний порятунок (для Росії – 24 канал) – це нафтогазове знеболювальне. Але щойно воно закінчиться – почнуться проблеми,

– наголосив журналіст.

На його думку, Росія нагадує автомобіль, який їде з високою швидкістю на першій передачі:

двигун працює до останнього;

паливо згорає літрами;

ефект мінімальний – за максимальних витрат.

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