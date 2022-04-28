Нафтогігант Shell відмовився купувати нафту та нафтопродукти, змішані із російськими

Найбільший у світі нафтотрейдер Shell більше не купуватиме нафтопродукти, які містять будь-яку, хоча б найменшу, частку російського походження. Їх більше не прийматимуть.

Раніше лондонський гігант працював за такою "формулою" – Shell продовжував приймати з Росії продукцію у вигляді сумішей, де на російське пальне приходилося менш як 50% палива. Тепер і від неї відмовилися.

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Умовою цієї пропозиції є те, що проданий і доставлений продавцем товар не буде мати походження з Росії і не було змішаний з будь-яким продуктом, виробленим в Росії,

– пише Shell у заявці на купівлю вантажу для авіаційного палива.

Ба більше, транспортувати продані товари з Росії або транзитом через територію країни-агресорки також не будуть.

Чи відмовилась Shell від російської нафти: передісторія

Найбільша європейська нафтова компанія Shell Plc і справді публічно заявила про відмову від російської нафти.

Попри це її продовжили купувати, прикриваючись нафтовими сумішами, у яких лише 49,99% вироблено у Росії, а 50,01% – поставляються з інших джерел.

Разом з тим, останніми тижням експорт російської нафти до невідомих пунктів призначення значно зріс. Таке вже відбувалося, що купували нафту в Ірану та Венесуели, щоб обійти санкції.

Водночас нові умови не впливають на закупівлі сирої нафти, від російської складової яких Shell поступово відмовляється.