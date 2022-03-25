Нафтове ембарго прискорило б падіння режиму Путіна, – радник глави МВС

Запровадження нафтового ембарго проти Росії є єдиним серйозним важелем впливу на країну-агресорку. Такий крок прискорив би падіння режиму Володимира Путіна.

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі 24 каналу.

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Як він розповів, за всіма негативними прогнозами, ВВП Росії впаде у 2022 році на 8 – 12%.

Якби було нафтове ембарго, то це було б 25 – 30% і справді прискорило б падіння режиму. Без нафтового ембарго я не вірю, що ці удари будуть дуже болючими для Росії,

– зазначив радник міністра.

Без різкого обвалу російської економіки та нафтового ембарго Путін вистоїть і через умовних 6 – 9 місяців може знову почати газову війну проти Євросоюзу.

Нагадаємо, що США 8 березня ввели заборону на імпорт російської нафти та газу на американський ринок.

Денисенко розповів про важливість введення нафтового ембарго проти Росії: дивіться відео