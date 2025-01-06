Дрони атакували Усть-Лугу: показуємо, де розташований найбільший у Росії торговий порт

Далекобійні дрони СБУ 4 січня атакували найбільший у Росії торговий порт Усть-Луга, що розташований у Ленінградській області. Цей порт відіграє ключову роль для Росії в умовах війни.

Нафтовий термінал є важливим логістичним хабом для обходу західних санкцій і основною точкою експорту російських ресурсів. Де розташований порт Усть-Луга на карті – розповідає 24 Канал.

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Де розташований термінал Усть-Луга

Порт Усть-Луга розташований на відстані понад 1000 кілометрів від України. Він допомагає Росії здійснювати мілітаризацію Балтійського регіону. Також в СБУ повідомили, що через порт Усть-Луга Росія продає нафту й газ за допомогою "тіньового флоту"

Внаслідок атаки безпілотників на порт було уражено ємності із газовим конденсатом. Відомо, що одна ємність була сильно пошкоджена, а три сусідні посікло уламками від вибуху. За словами експертів, ремонт займе не менше ніж місяць за наявності матеріалів і однозначно призведе до перебоїв в роботі термінала.

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– прокоментували в СБУ.

Де розташований торговий порт Усть-Луга: дивіться на карті

До слова, у місті Каменськ-Шахтинський Ростовської області 6 січня також здійнявся дим. Ймовірно, це сталося над військовими складами росіян.