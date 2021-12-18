Нагадали про Будапештський меморандум: Росія відмовилася гарантувати США ненапад на Україну

У Росії відмовилися давати гарантії США щодо ненападу на Україну. Країна-агресорка заявила, що начебто ці вимоги є недоречними.

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що всі гарантії його країна надала ще у 1994 році. Тоді підписали Будапештський меморандум.

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Рябков наголосив, що вимога про надання гарантій щодо ненападу на Україну викликає у Росії "природне відторгнення".

Вони вимагають від нас деяких заходів на нашій території, що у нас викликає природне відторгнення як насправді, так і за формою такого роду вимоги,

– заявив Рябков.

За словами політика, саме у Будапештському меморандумі мовиться про безпеку для України як неядерної держави.

"Тоді Росія була іншою державою"

Експосол США в Росії Майкл Макфол заявив, що підписання Будапештського меморандуму було обманом для України. Насамперед це – "заслуга" Росії.

Макфол нагадав, що, відповідно до тексту меморандуму, Україна мала від інших союзників отримати таку допомогу, яка б унеможливила порушення меморандуму.

За словами експосла, Україні необхідно думати, як захистити себе іншими шляхами. Бо наразі говорити про Будапештський меморандум – це погана ідея. Росія тоді ще була іншою державою.

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