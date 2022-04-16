Нагадало про події в Грузії: іноземні парламентарі відвідали Бучу та Ірпінь

У суботу, 16 квітня, до України приїхала делегація парламентарів з Грузії на чолі зі спікером парламенту Шалва Папуашвілі. Вони також відвідали Бучу та Ірпінь.

Папуашвілі під час візиту на Київщину заявив, що наслідки звірств росіян у цих містах доводять акт російської агресії проти України. Крім того, він додав, що це все нагадує про події в Грузії.

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Парламентарі з Грузії відвідали Київщину

За словами спікера парламенту Грузії, вони мали побачити все та відвідали Бучу й стали свідками нелюдяної агресії, яка не має кордонів навіть у 21 столітті.

Це нагадало ті картини, які ми мали змогу спостерігати у 2008 році в Грузії, у Цхінвальському регіоні й також під час подій в Абхазії,

– додав Папуашвілі.

Він також заявив, що народ Грузії, як ніхто розуміє те, що відчувають українці й парламент, протистоячи агресії Росії. Спікер парламенту Грузії наголосив, що ці злочини необхідно покарати й військовим шляхом, і юридично.

Саме тому Грузія стала однією з країн, яка звернулася до Міжнародного кримінального суду стосовно розслідування злочинів Росії в Україні.

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