Нагадує 1941 рік: Головний рабин України порівняв Росію з солдатами Вермахту, відео

Війна, яку почала Росія в Україні, сколихнула увесь світ. Дії російських загарбників провели чимало історичних паралелей.

Одна з них стосується євреїв. Цю ситуацію прокоментував Головний рабин України.

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Головний рабин України засудив Росію

Головний рабин України опублікував у фейсбук відео, як єврейські бабусі та дідусі з Білої Церкви тікають від обстрілів російських військових, адже ті спеціально стріляють по мирному населенню.

За його словами, коли переглядаєш це відео, то перш за все думаєш про 1941 рік, коли євреї втікали від солдатів Вермахту. Але, на жаль, це – 2022 рік.

Ще одна єврейська громада перестає існувати в Україні, втрачаючи все, що вони нажили за все життя завдяки "визволителям" з росії,

– наголосив Головний рабин України.

Евакуація у Білій Церкві: дивитися відео

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