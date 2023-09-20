Вірменія заявила, що не брала участь у переговорах Нагірного Карабаху і Азербайджану

Прем'єр Вірменії заявив, що країна не брала участь у переговорах Нагірного Карабаху і Азербайджану. Також він висловив сподівання, що "російські миротворці захистять" місцевих жителів.

Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян звернувся до нації й заявив, що Єреван прийняв до відома рішення "влади" Нагірного Карабаху про припинення вогню та розформування збройних сил.

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Пашинян також заявив, що Вірменія не брала участі у переговорах між Азербайджаном та Карабахом і що йому незрозумілі пункти про виведення вірменських збройних сил з Карабаху в тексті поширеної заяви.

Вірменія не мала армії у Нагірному Карабаху із серпня 2021-го року,

– сказав він.

Також він висловив сподівання, що після припинення вогню "російські миротворці захистять громадянське населення Нагірного Карабаху".

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