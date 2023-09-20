Вірменія заявила, що не брала участь у переговорах Нагірного Карабаху і Азербайджану
Джерело:Factor
Прем'єр Вірменії заявив, що країна не брала участь у переговорах Нагірного Карабаху і Азербайджану. Також він висловив сподівання, що "російські миротворці захистять" місцевих жителів.
Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян звернувся до нації й заявив, що Єреван прийняв до відома рішення "влади" Нагірного Карабаху про припинення вогню та розформування збройних сил.
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Пашинян також заявив, що Вірменія не брала участі у переговорах між Азербайджаном та Карабахом і що йому незрозумілі пункти про виведення вірменських збройних сил з Карабаху в тексті поширеної заяви.
Вірменія не мала армії у Нагірному Карабаху із серпня 2021-го року,
– сказав він.
Також він висловив сподівання, що після припинення вогню "російські миротворці захистять громадянське населення Нагірного Карабаху".
Що передувало
- 19 вересня Міноборони Азербайджану заявило про проведення "антитерористичних заходів локального характеру" в Нагірному Карабаху. Вони повідомили, що зупинять дії за умови повного виведення військових збройних сил Вірменії з Нагірного Карабаху та розпуску режиму в Степанакерті (столиці Нагірного Карабаху), який є невизнаним.
- 20 вересня, після доби бойових дій, влада невизнаної республіки Нагірного Карабаху прийняла пропозицію Азербайджану про припинення вогню.
- Також вони заявили, що оборонялись, але Баку зумів взяти під контроль низку висот та стратегічних транспортних розв'язок.
- На 21 вересня в місті Євлах запланована зустріч між представниками місцевого вірменського населення та представниками центральної влади Азербайджану.