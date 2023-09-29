Істерять та клянуть Пашиняна: які наративи поширює роспропаганда про Вірменію

У Єревані кілька днів проходять акції протесту, учасники яких звинувачують владу Вірменії в тому, що вона не прийшла на допомогу вірменам в Нагірному Карабаху. Це вирішила використати російська пропаганда.

Примітно, що розпалювати ворожнечу взялись якраз російські пропагандисти вірменського походження. Чому так відбувається 24 Каналу розповів Ігор Яковенко – російський опозиційний журналіст.

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Вірменія виходить з-під впливу Росії

Російська пропаганда називає жахом те, що відбувається у Вірменії. Критикують і акції протесту у Вірменії, і поведінку президента Нікола Пашиняна. Зокрема, нещодавно з гострою критикою виступив пропагандист Армен Гаспарян.

Гаспарян є маленькою частинкою нового явища, яке вивели на російському телебаченні – московські телевізійні вірмени. Не плутати, вони жодного стосунку не мають до Вірменії чи вірменському народу. Симоньян, Кеосаян, Гаспарян, Кургенян – їх приблизно 3 десятки,

– зазначив Ігор Яковенко.

Вони працюють над тим, аби розпалювати ворожнечу, зокрема наполягаючи на тому, що Вірменія повинна була воювати з Азербайджаном. Тому що одноденна війна за невизнану республіку Нагірний Карабах чомусь дуже не сподобалась Росії.

"Московські телевізійні вірмени захлинаються ненавистю і штовхають Пашиняна в спину, мовляв, пішли воювати. Вони всіма силами намагаються скинути Пашиняна, тому що причина всієї історії в одному – він виводить свою країну з-під впливу Росії в Європу та НАТО", – пояснив Яковенко.

Російська пропаганда істерично намагається знищити Вірменію. І роблять це якраз ті люди, які ненавидять Вірменію, хоч і мають вірменське походження.

Ігор Яковенко про пропаганду в Росії: дивіться відео

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