Істерять та клянуть Пашиняна: які наративи поширює роспропаганда про Вірменію
У Єревані кілька днів проходять акції протесту, учасники яких звинувачують владу Вірменії в тому, що вона не прийшла на допомогу вірменам в Нагірному Карабаху. Це вирішила використати російська пропаганда.
Примітно, що розпалювати ворожнечу взялись якраз російські пропагандисти вірменського походження. Чому так відбувається 24 Каналу розповів Ігор Яковенко – російський опозиційний журналіст.
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Вірменія виходить з-під впливу Росії
Російська пропаганда називає жахом те, що відбувається у Вірменії. Критикують і акції протесту у Вірменії, і поведінку президента Нікола Пашиняна. Зокрема, нещодавно з гострою критикою виступив пропагандист Армен Гаспарян.
Гаспарян є маленькою частинкою нового явища, яке вивели на російському телебаченні – московські телевізійні вірмени. Не плутати, вони жодного стосунку не мають до Вірменії чи вірменському народу. Симоньян, Кеосаян, Гаспарян, Кургенян – їх приблизно 3 десятки,
– зазначив Ігор Яковенко.
Вони працюють над тим, аби розпалювати ворожнечу, зокрема наполягаючи на тому, що Вірменія повинна була воювати з Азербайджаном. Тому що одноденна війна за невизнану республіку Нагірний Карабах чомусь дуже не сподобалась Росії.
"Московські телевізійні вірмени захлинаються ненавистю і штовхають Пашиняна в спину, мовляв, пішли воювати. Вони всіма силами намагаються скинути Пашиняна, тому що причина всієї історії в одному – він виводить свою країну з-під впливу Росії в Європу та НАТО", – пояснив Яковенко.
Російська пропаганда істерично намагається знищити Вірменію. І роблять це якраз ті люди, які ненавидять Вірменію, хоч і мають вірменське походження.
Ігор Яковенко про пропаганду в Росії: дивіться відео
Нагірний Карабах припиняє існування: коротко
- Так званий "голова республіки" Нагірного Карабаху Самвел Шахраманян підписав указ, який постановляє, що до 1 січня 2024 року всі "державні установи та організації" мають розпустити. Жителям Нагірного Карабаху радять ознайомитися з програмою реінтеграції, яку представив Азербайджан.
- Сталось це після того, як Азербайджан взяв під свій контроль території Нагірного Карабаху 20 вересня. Тобто всього за день після оголошення про початок антитерористичної спецоперації, адже Вірменія капітулювала.
- Надвечір 20 вересня президент Азербайджану Ільхам Алієв сказав, що "антитерористичні заходи" в Нагірному Карабаху за добу виконали всі поставлені завдання. Він додав, що тепер Азербайджан відновив територіальну цілісність.