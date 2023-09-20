Авто із російськими "миротворцями" в Нагірному Карабаху обстріляли: вони загинули

У Нагірному Карабаху обстріляли автомобіль з так званими російськими "миротворцями". Від отриманих травм вони загинули на місці.

Про інцидент повідомляють росЗМІ. Утім, кількість загиблих "миротворців" наразі не розкривається, передає 24 Канал.

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З "миротворчою місією" не впоралися

Російське міноборони заявило, що 20 вересня автомобіль з "миротворцями" обстріляли. Росіяни поверталися зі спостережного пункту, коли по транспортному засобу відкрили вогонь зі стрілецької зброї.

Стрілянина сталася біля населеного пункту Чанкатах. Від отриманих поранень усі російські "миротворці" загинули.

У результаті обстрілу російські військовослужбовці, які знаходилися в автомобілі, загинули. Для з'ясування всіх обставин інциденту на місці працюють російські та азербайджанські представники слідчих органів,

– заявили у російському міноборони.

Загострення у Нагірному Карабаху: коротко