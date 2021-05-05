Наглядова рада Facebook не скасувала блокування акаунта Трампа

Наглядова рада Facebook схвалила блокування акаунта 45 президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Йому не дозволили повернутись в соціальну мережу.

Попри це, упродовж 6 місяців Facebook перегляне блокування. А також – ухвалить нові правила, які його регулюватимуть.

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Рада наголосила на важливості розробки у Facebook чітких, необхідних і пропорційних норм, які сприяють громадській безпеці та поважають свободу вираження поглядів.

За словами представників компанії, дописи Трампа у Facebook та Instagram, датовані 6 січня, порушили правила користування відповідними соціальними мережами.

В дописах Трампа – серйозна загроза насильства

Наглядова рада відзначила, що Трамп створив умови, в яких була серйозна загроза насильства. На момент публікацій дописів був безпосередній ризик заподіяння шкоди. Його слова підтримки для причетних до заворушень у Вашингтоні узаконили їхні жорстокі дії.

Як президент, Трамп мав високий рівень впливу,

– мовиться у рішенні Наглядової ради.

Охоплення його публікацій було великим: 35 мільйонів підписників у Facebook та 24 мільйони в Instagram.

. Наглядова рада Facebook створили при соцмережі восени 2020 року. Вона ухвалює остаточні рішення щодо перевірки контенту у Facebook та Instagram.

Водночас Рада наголосила, що безстрокове блокування акаунта Трампа було помилковим. Тому що платформа не має критеріїв для постійного блокування.

Трамп і соцмережі: коротко