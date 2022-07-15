Щодня стримують навалу росіян: Зеленський вручив ордени "Золота Зірка" Героям України

За Україну воюють справжні Герої. Їхні подвиги згодом будуть описувати в книжках, а зараз ми маємо честь знати про них.

Згадав про таких Героїв і президент у зверненні за 14 липня. Він вручив ордени "Золота Зірка" українським захисникам і рідним військовослужбовців, удостоєних звання Героя України, інформує 24 канал.

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З 24 лютого 157 українців отримали звання Героя

Зеленський повідомив, що зранку 14 липня на церемонії у Києві він нагородив наших захисників, яким присвоїли звання Героя України. Ордени "Золота Зірка" він вручив нашим воїнам, а також рідним тих воїнів, які удостоєні звання Героя посмертно.

Загалом за час повномасштабної війни з 24 лютого звання Героя мають вже 157 українців, зокрема 75 посмертно. Державними нагородами відзначили понад 23 тисячі наших захисників і захисниць, понад 3,5 тисяч – посмертно.

Сотні тисяч наших воїнів щодня й щоночі стримують російську навалу. Українці роблять один із найвагоміших внесків в історії у боротьбу проти тероризму. І ми вдячні всім, хто нам допомагає, – сказав президент.

Зеленський нагородив:

капітана Василя Боєчка

майора Кирила Вереса

капітана Романа Дрогомирецького

майора Миколу Любарця

командира мотопіхотної роти, старшого лейтенанта Артура Кравченка

заступника командувача військ оперативного командування "Північ" Сухопутних військ ЗСУ, бригадного генерала Дмитра Красильникова

капітана Юрія Михайлюка

капітана Сергія Пономаренка

підполковника Віталія Савича

підполковника Сергія Старченка.

Посмертно президент вручив нагороди рідним Героїв:

полковника Ігоря Бедзая

командира танкової роти, старшого лейтенанта Максима Білоконя

полковника Валерія Гудзя

майора Андрія Люташина.

Що ще казав президент у зверненні

Зеленський згадав про звірячий удар росії по центру Вінниці 14 липня. Він наголосив, що для російських злочинів в Україні мають створити трибунал, щоб агресор відповідав за усі скоєні злочини. За його словами, росія показує неабияку зухвалість, котру неможливо порівняти з будь-якими іншими терористами. Адже світ ще не встиг обговорити й дати належну оцінку її попереднім злочинам, а вона вже чинить нові.

Президент також у зверненні назвав імена людей, які безвісти зникли після ворожого "прильоту" у Вінниці. Він повідомив, що у списках зниклих безвісти й досі налічуються десятки людей. Одна з російських ракет знищила медичний центр "Нейромед", всередині якого на момент влучання були люди.

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