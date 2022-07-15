Щодня стримують навалу росіян: Зеленський вручив ордени "Золота Зірка" Героям України
За Україну воюють справжні Герої. Їхні подвиги згодом будуть описувати в книжках, а зараз ми маємо честь знати про них.
Згадав про таких Героїв і президент у зверненні за 14 липня. Він вручив ордени "Золота Зірка" українським захисникам і рідним військовослужбовців, удостоєних звання Героя України, інформує 24 канал.
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З 24 лютого 157 українців отримали звання Героя
Зеленський повідомив, що зранку 14 липня на церемонії у Києві він нагородив наших захисників, яким присвоїли звання Героя України. Ордени "Золота Зірка" він вручив нашим воїнам, а також рідним тих воїнів, які удостоєні звання Героя посмертно.
Загалом за час повномасштабної війни з 24 лютого звання Героя мають вже 157 українців, зокрема 75 посмертно. Державними нагородами відзначили понад 23 тисячі наших захисників і захисниць, понад 3,5 тисяч – посмертно.
Сотні тисяч наших воїнів щодня й щоночі стримують російську навалу. Українці роблять один із найвагоміших внесків в історії у боротьбу проти тероризму. І ми вдячні всім, хто нам допомагає, – сказав президент.
Зеленський нагородив:
- капітана Василя Боєчка
- майора Кирила Вереса
- капітана Романа Дрогомирецького
- майора Миколу Любарця
- командира мотопіхотної роти, старшого лейтенанта Артура Кравченка
- заступника командувача військ оперативного командування "Північ" Сухопутних військ ЗСУ, бригадного генерала Дмитра Красильникова
- капітана Юрія Михайлюка
- капітана Сергія Пономаренка
- підполковника Віталія Савича
- підполковника Сергія Старченка.
Посмертно президент вручив нагороди рідним Героїв:
- полковника Ігоря Бедзая
- командира танкової роти, старшого лейтенанта Максима Білоконя
- полковника Валерія Гудзя
- майора Андрія Люташина.
Що ще казав президент у зверненні
- Зеленський згадав про звірячий удар росії по центру Вінниці 14 липня. Він наголосив, що для російських злочинів в Україні мають створити трибунал, щоб агресор відповідав за усі скоєні злочини. За його словами, росія показує неабияку зухвалість, котру неможливо порівняти з будь-якими іншими терористами. Адже світ ще не встиг обговорити й дати належну оцінку її попереднім злочинам, а вона вже чинить нові.
- Президент також у зверненні назвав імена людей, які безвісти зникли після ворожого "прильоту" у Вінниці. Він повідомив, що у списках зниклих безвісти й досі налічуються десятки людей. Одна з російських ракет знищила медичний центр "Нейромед", всередині якого на момент влучання були люди.
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