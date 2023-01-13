Україні та Зеленському у Вільнюсі вручили Премію свободи: яскраве відео

Наприкінці грудня Литва присудила Премію свободи Україні та президентові Володимиру Зеленському. І ось 13 січня відбулося її вручення у Вільнюсі.

Зауважимо, що рішення нагородити саме Україну та нашого президента одноголосно підтримали усі 113 законодавців Литви. Також на вручення запрошували й особисто Володимира Зеленського.

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Вручення Премії свободи

Однак Президент України виступив перед політиками та народом Литви прямим ефіром з Києва. Як згодом він зазначив у своєму телеграм-каналі, нагородження такою премією – "найкраще вшанування памʼяті і подвигу героїв, які перемогли імперію цими зимовими днями 32 роки тому".

Зараз ми з вами теж прямуємо до перемоги. До фінальної перемоги над тією імперією. Росія більше не зможе диктувати нічого народам Європи, коли ми завершимо цю війну однозначною поразкою агресора,

– запевнив Володимир Зеленський.

А також сказав, що хоч Росія сподівалася на те, що впаде свобода України, однак впасти належить їй самій. "Ми маємо зробити так, щоб не було більше ніколи навіть можливості у будь-якого агресора мріяти про щось подібне і посягати на нашу з вами свободу", – підкреслив він.

У Литві ж побажали Україні, щоб ангел охороняв нашу націю та президента, а також свободу.

Нагородження Премією свободи: відео

За що Україні та президенту присудили Премію свободи

Раніше речниця Сейму Литви Вікторія Чміліте-Нільсен зазначила, що сьогодні Україна є європейською демократією, яка змушена боротися за виживання своєї території, культури та народу. Ба більше, Україна також бореться й за свободу всіх європейців.

Щодо Володимира Зеленського, то за словами речниці, він як президент України сьогодні перебуває на передовій цієї боротьби за свободу, а також своїм особистим лідерством та прикладом надихає мільйони людей на те, щоб вони чинили опір і не здавалися.

Також варто зазначити й його вплив на людей у всьому світі: "Він також об'єднав світову спільноту проти злочинного режиму Путіна".

"Ось чому Комісія Премії свободи запропонувала вручити Премію свободи цього року Президентові України за його заслуги та заслуги українського народу у їхній боротьбі за незалежність, свободу та демократію перед воєнною агресією Росії", – сказала Чміліте-Нільсен.