Нахабно брешуть, – Цимбалюк про те, що росіяни "не знали, куди їдуть"

Окупанти, які потрапили в полон, заявляють, що не знали, куди їх відправлять, і що доведеться воювати проти України. Однак це лише чергова брехня російських військових.

Таку думку висловив в ефірі 24 каналу єдиний український журналіст, акредитований в Росії, Роман Цимбалюк. За його словами, російські громадяни не є тупими, тобто – кількість тупих в кожному суспільстві приблизно однакова.

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"Саме тому, коли вони (полонені російські військові – 24 канал) розповідають, що не знали, куди їдуть – то нахабно брешуть", – підкреслив журналіст.

Усі все знають

За словами Цимбалюка, на пропагандистському телебаченні відкрито розповідають, що Росія займається в Україні "зачисткою". В ефірах мовиться про плани "зачистити" Харків, Маріуполь. Крім того, пропагандисти говорять, що хочуть "лікувати" український народ.

"Тому вони сюди приїхали абсолютно свідомо – вбивати громадян. Усі знають, куди поїхали – не знають чому і що тут роблять, але це інше. І розповідь про те, що вони чогось не знали, на моє велике переконання, є просто дурістю, або брехнею", – підсумував журналіст.

Не горді росіяни

Також Цимбалюк додав, що пам'ятає паради на Красній площі, де військові Росії намагаються здаватись грізними та гордими. Однак, як наголосив журналіст, як тільки вони потрапляють в полон – то все це кудись зникає.

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