"Нах*й, знов нах*й і ще раз нах*й": Укравтодор пропонує допомогти диверсантам зорієнтуватися
Джерело:фейсбук Укравтодору
В Укравтодорі запропонували допомогти диверсантам правильно орієнтуватися в місцевості. Для цього закликають демонтовувати дорожні знаки на усіх дорогах країни.
Росіяни намагаються влаштовувати диверсії в Україні. Однак в Укравтодорі знайшли спосіб допомогти їм краще орієнтуватися в місцевості.
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Спосіб допомогти диверсантам
Демонтуємо дорожні знаки на усіх дорогах країни. Пріоритет №1 – вказівні знаки, назви населених пунктів. Зібрані знаки передаємо місцевій владі та дорожникам,
– закликали в Укравтодорі.
Там наголосили, що у ворога жалюгідний зв'язок, окупанти не орієнтуються на місцевості. В Укравтодорі попросили українців допомогти росіянам "потрапити прямісінько у пекло".
До цієї ініціативи закликають долучитися усі шляхові організації, територіальні громади, органи місцевого самоврядування. Дорожні знаки просять негайно демонтувати.
Чудова ініціатива допомоги диверсантам / Фейсбук Укравтодору
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