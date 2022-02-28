"Нах*й": безстрашні мешканці Бердянська посилають озброєних окупантів – відеофакт

Місто Бердянськ у Запорізькій області окуповане: російські військові захопили міськраду, але місцеві мешканці не здаються. Цивільні мітингують перед адмінбудівлею, чітко вказуючи, куди рашистам іти.

Жителі Бердянська прийшли під стіни захопленої міськради, де проти них вишикувалися озброєні окупанти, щоб висловити свою позицію.

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Люди співали гімн України, а зараз скандують, куди ж іти "русскому кораблю" з їхньої землі. Спойлер: звісно, нах*й! Ну і додому, до себе додому.

Як Бердянськ зустрічає окупантів: дивіться відео

За словами радника президента Олексія Арестовича, рашистам вдалося окупувати Бердянськ лише тому, що там не було наших військових. Проте безстрашні цивільні доводять, що ця окупація – тимчасова.

Жителі Бердянська посилають рашистів додому: дивіться відео

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