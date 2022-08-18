Чи може накопичувальна пенсійна система запрацювати ще під час війни

Чимало розмов останнім часом було про накопичувальну систему пенсій. Чи може вона запрацювати під час війни – розповіли в Мінсоцполітики.

Запровадження накопичувальної системи пенсій, найімовірніше, відкладуть до завершення війни. Про це розповіла міністерка соцполітики Оксана Жолнович під час національного телемарафону, повідомляє 24 канал.

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Під час воєнного стану держава навряд чи зможе запровадити таку пенсійну реформу

Скоріш за все цей етап відтерміновується до кінця війни. Оскільки зараз говорити про інструменти широкого інвестування буде важко. А ми повинні гарантувати збереження коштів людей,

– заявила Оксана Жолнович.

Чиновниця каже, що загалом Мінсоцполітики працюватиме над механізмами і нормативним підґрунтям накопичувальної системи пенсій. Тоді її вдасться запровадити одразу після війни, як етап відновлення.

Чи закладуть у бюджет на 2023 рік індексації пенсій та інших соцвиплат

Раніше Оксана Жолнович розповідала, чи закладуть у бюджет наступного року індексацію соцвиплат. За словами міністерки, зараз розпочався процес бюджетування. Міністерство соцполітики формуємо бюджетні запити й опісля – надасть їх Мінфіну.

Тоді Міністерство фінансів розгляне запити і вирішить, чи бути індексації, чи ні. Адже усе залежить від можливостей держбюджету.

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