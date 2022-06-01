Накрила наша артилерія, серед "200-х" хтось з верхівки Росії, – Арестович про поранення Пушиліна
У місті Лимані Донецької області було поранено ватажка бойовиків Дениса Пушиліна.
Також серед постраждалих були представники верхівки російської влади, когось із них – знищили. Про це повідомив радник голови Офісу Президента Олексій Арестович на ютубі 24 каналу.
Увага Шкода, що тільки поранений, – у МВС підтвердили поранення ватажка бойовиків Пушиліна
У якому стані бойовик – зараз невідомо. Однак після того, як Пушилін прийшов "відмітитись на місце перемоги", загинули понад 50 людей та знищено десяток техніки, додав радник глави ОП.
"Хтось з "200-х" був з верхушки РФ. Хто саме – встановлюємо", – додав Арестович.
Накрила артилерія
Як він додав, Пушилін приїхав у Лиман із якоюсь інспекцією. Зокрема, у МВС повідомили, що він мав представити гауляйтера нещодавно окупованого міста.
Його накрила наша артилерія, як це водиться. Заразом загинули й десяток осіб, які його супроводжували. Всяке трапляється,
– зазначив Арестович.
У МВС підтвердили, що Пушиліна поранили
- Радник глави Міністерства внутрішніх справ Віктор Андрусів підтвердив, що ватажка донецьких бойовиків Дениса Пушиліна поранили в Лимані на Донбасі.
- Також вдалось ліквідувати 72 кадирівці, близько десятка техніки підбиті. Також у МВС зазначили, нібито знищений хтось із верхівки Росії.
Що зараз відбувається у Лимані
- Найбільш гарячі точки фронту – зараз саме на Донбасі, адже Росія хоче вийти на географічні кордони Донецької та Луганської областей. Так, мріють оголосити хоч якусь "перемогу".
- Місто Лиман здебільшого перебуває під контролем військових Росії. Українським військовим на Лиманському напрямку вдалося зайняти та укріпити нові позиції. Разом з тим, ситуація там залишається складною.
- При цьому Генеральний штаб Збройних Сил України повідомляв, що російські окупанти вивели частину свого особового складу з населеного пункту Лиман, що у Донецькій області. Тоді як заступниця міністра оборони Ганна Маляр спростовувала заяву росіян про те, що вони окупували Лиман. На 28 травня у місті тривали бої.
- У Міноборони, за інформацією на 1 червня, розповідали, що російські окупанти за підтримки вертольотів ведуть наступ у напрямку Лиман – Старий Караван. Але Збройні Сили України відбивають ворожі атаки. Також Росія завдає інтенсивних повітряних ударів штурмовою та армійською авіацією поблизу Комишувахи, Берестового та селища Ниркове.
Повністю інтерв'ю з Арестовичем: дивіться відео