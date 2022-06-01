Накрила наша артилерія, серед "200-х" хтось з верхівки Росії, – Арестович про поранення Пушиліна

У місті Лимані Донецької області було поранено ватажка бойовиків Дениса Пушиліна.

Також серед постраждалих були представники верхівки російської влади, когось із них – знищили. Про це повідомив радник голови Офісу Президента Олексій Арестович на ютубі 24 каналу.

Увага Шкода, що тільки поранений, – у МВС підтвердили поранення ватажка бойовиків Пушиліна

У якому стані бойовик – зараз невідомо. Однак після того, як Пушилін прийшов "відмітитись на місце перемоги", загинули понад 50 людей та знищено десяток техніки, додав радник глави ОП.

"Хтось з "200-х" був з верхушки РФ. Хто саме – встановлюємо", – додав Арестович.

Накрила артилерія

Як він додав, Пушилін приїхав у Лиман із якоюсь інспекцією. Зокрема, у МВС повідомили, що він мав представити гауляйтера нещодавно окупованого міста.

Його накрила наша артилерія, як це водиться. Заразом загинули й десяток осіб, які його супроводжували. Всяке трапляється,

– зазначив Арестович.

У МВС підтвердили, що Пушиліна поранили

Радник глави Міністерства внутрішніх справ Віктор Андрусів підтвердив, що ватажка донецьких бойовиків Дениса Пушиліна поранили в Лимані на Донбасі.

Також вдалось ліквідувати 72 кадирівці, близько десятка техніки підбиті. Також у МВС зазначили, нібито знищений хтось із верхівки Росії.

Що зараз відбувається у Лимані

Найбільш гарячі точки фронту – зараз саме на Донбасі, адже Росія хоче вийти на географічні кордони Донецької та Луганської областей. Так, мріють оголосити хоч якусь "перемогу".

Місто Лиман здебільшого перебуває під контролем військових Росії. Українським військовим на Лиманському напрямку вдалося зайняти та укріпити нові позиції. Разом з тим, ситуація там залишається складною.

При цьому Генеральний штаб Збройних Сил України повідомляв, що російські окупанти вивели частину свого особового складу з населеного пункту Лиман, що у Донецькій області. Тоді як заступниця міністра оборони Ганна Маляр спростовувала заяву росіян про те, що вони окупували Лиман. На 28 травня у місті тривали бої.

У Міноборони, за інформацією на 1 червня, розповідали, що російські окупанти за підтримки вертольотів ведуть наступ у напрямку Лиман – Старий Караван. Але Збройні Сили України відбивають ворожі атаки. Також Росія завдає інтенсивних повітряних ударів штурмовою та армійською авіацією поблизу Комишувахи, Берестового та селища Ниркове.

Повністю інтерв'ю з Арестовичем: дивіться відео