"Накрили" дуже вдало, – Арестович про знищення десятків російських військових на Херсонщині

Наші героїчні воїни продовжують звільнення Херсонщини від росіян. ЗСУ вдається звільняти наші населені пункти від ворога та завдавати йому нових втрат.

Як повідомив радник голови Офісу Президента Олексій Арестович, наші сили поволі просуваються вперед та займають нові рубежі. Також ЗСУ вдається завдавати ударів по складах боєприпасів, командних пунктах та скупченню військ.

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Ліквідація десятків окупантів на Херсонщині

За словами Арестовича, на Херсонщині ЗСУ впродовж доби вдалося знищити 76 російських солдатів.

Дуже вдало їх "накрили". Йде бойова робота. Єдиною проблемною точкою залишається Маріуполь,

– повідомив радник голови ОП.

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