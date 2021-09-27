Накупив авто і землю на 26 мільйонів гривень: податкова зацікавилася українцем

На Харківщині викрили українця, який придбав низку авто і земельних ділянок, однак не підтвердив джерела свого доходу. Вартість покупок оцінюють у 26 мільйонів гривень.

Джерелом доходу, як не дивно, зацікавилася податкова. Наразі на ці кошти наклали арешт.

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Як пояснили у Державній податковій службі, витрати українця у кілька разів перевищували його офіційні доходи.

Операції мають ознаки легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом,

– заявили у ДПСУ.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Як пояснили у ДПСУ, моніторингу в Україні підлягають 2 види фінансових операцій: порогові та підозрілі.

Фінансові операції є граничними, якщо:

сума, на яку здійснюється кожна з них, дорівнює або перевищує 400 тисяч гривень;

дорівнює або перевищує суму в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, яка еквівалентна за офіційним курсом гривні до 400 тисяч гривень на момент проведення.

У добровільному декларуванні можуть брати участь

В Україні з 1 вересня почалася кампанія з добровільного декларування. Подати декларацію можна через електронний кабінет Державної податкової служби.

Фізичні особи-резиденти України, зокрема, й самозайняті, а також ті, хто наразі не є резидентами й платниками податків в Україні, але які були ними на момент отримання об'єкту декларування.

Заборонено подавати декларацію

неповнолітнім, недієздатним, а також особам з обмеженою дієздатністю;

підсанкційним людям;

тим, хто за будь-який рік, починаючи з 2005, подавав декларації відповідно до законодавства про запобігання корупції.

Додамо, що декларування триватиме з 1 вересня 2021 року по 1 вересня 2022 року.



Що може бути об'єктами декларування / Інфографіка ДПСУ