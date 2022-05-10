Нам доведеться просувати ще 7 пакет санкції проти Росії, – політолог

Угорщина продовжує блокувати 6 пакет санкції Євросоюзу проти Росії, зокрема, щодо ембарго на нафту. На думку експерта, через це, ймовірно, буде ще 7 пакет санкцій, який обходитиме деякі обмеження, але на користь України.

Про це 24 каналу розповів політолог Олександр Антонюк.

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"Україні доведеться просувати ще 7 пакет санкцій"

Експерт пояснив, що 6 пакет санкцій буде дещо "обрізаний" і, очевидно, що Україні доведеться просувати ще 7 пакет.

Якщо якась країна обходить це ембарго, то нам треба просувати таку формулу – 30 чи навіть 50% з обороту витрачати на репараційні виплати Україні. Тоді ми зможемо більш діємо тиснути на такі країни,

– сказав Антонюк.

За його словами, країни, які будуть користуватися російською нафтою, розумітимуть, що вони є непрямими співучасниками війни, і перераховуватимуть гроші з кожного бареля нафти на відновлення України.

Політолог запевнив, що таким чином країни будуть визнавати, що вони є посібниками Кремля.

"Якби нам вдалося просунути цю формулу, то ціна цього барелю нафти була б не конкурентноздатною з тією, яку постачатиме, наприклад, Саудівська Аравія. США б знайшли варіант, без російської нафти", – відповів він.

Чи погодяться на таку пропозицію? На думку Антонюка, це ймовірно на понад 80%. "Це реально. Повірте, те, що було нереально, ми вже пройшли. Зокрема, маємо підписаний ленд-ліз, вистояли проти тиску "другої армії світу" тощо, і з цим впораємося", – додав він.

Шостий пакет санкцій проти Росії від ЄС: коротко

Європейська комісія ще 4 травня підготувала проєкт 6 пакета санкцій проти Росії. Однак щоб заборони набули чинності, їх повинні підтримати всі країни Європейського Союзу.

Так, новому пакеті санкцій Єврокомісія пропонує, зокрема, запровадити ембарго на російську нафту. Також під санкції може потрапити і російський "Сбербанк". Його хочуть відключити від системи SWIFT.

Окрім того, заборонять роботу пропагандистів та запровадять санкції проти військових керівників, які причетні до звірств росіян на Київщині.

Однак санкції проти Росії розкритикував прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Той назвав новий пакет санкцій проти Росії "історичною помилкою". На його думку, ні Угорщина, ні ЄС не готові відмовитись від російських енергоносіїв.

Чому Україна і далі просить зброю, попри ленд-ліз

Володимир Зеленський 10 травня виступив перед парламентом Словаччини і попросив надати Україні військові гелікоптери та літаки МІГ-29.

За словами політолога, літаки нам потрібні вже. Політолог каже, що очевидно, що США не нададуть нам такі літаки, які знають наші пілоти.

Водночас Словаччина зможе отримати від США сучасніші літаки, якщо передасть Україні МІГ-29. А літаки іншої марки потребують певного періоду навчання українських пілотів,

– сказав Антонюк.

До слова, США у межах ленд-лізу передадуть Україні надсучасні та високоточні засоби ведення війни. Українські бійці чекають різноманітні види озброєння від американських союзників. Член комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони Федір Веніславський розповів, яка зброя у пріоритеті.

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