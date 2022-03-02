Нам довелось підірвати два мости, – мер Вознесенська про ситуацію у місті

Вознесенський міський голова Євген Величко розповів про ситуацію у місті станом на 19:00 2 березня.

"Нам довелось підірвати два мости – залізничний через Південний Буг та транспортний на трасі з Миколаєва", – зазначив міський голова.

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Над виконкомом – український прапор

Він також додав, що мікрорайон Болгарка повністю відсічена, відключена від газу, водопостачання, водовідведення та електрики.

Також пошкодили підстанцію на 35 кіловатів, тож вимушені були відключити газ.

Місто обстрілюють з танків, багато танків, ще колона йде до нас. Вони розсіялися по всьому мікрорайону Болгарка. Через міст вони не перейшли. Над виконкомом прапор український,

– зазначив Величко.

Кількість постраждалих ще не відома, їх підраховують.

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