Нам дуже пощастило, що вони серед нас є, і дуже шкода, що вони нам потрібні

У фото евакуйованих з "Азовсталі" мене найбільше вражають обличчя. Вони доволі прості.

Герої не з кіно

Ніби схожі на друзів та однокласників. Людина з таким обличчям легко могла би стати слюсарем чи менеджером, поліцейським чи ІТшником.

До теми Живи, "Азов": якою буде нова сторінка легенди російсько-української війни

Героїзм – це не про фізіогноміку. На відміну від боягузства, він не має зовнішніх ознак. Він – про щось значно глибше. Інстинкт, що в критичний момент бере над тобою гору, й ти вже не можеш інакше. Бо це твоя природа.



Воїни, які героїчно боронили фортецю "Азовсталь" понад 80 днів / Фото з фейсбуку Віталія Дейнеги

Нам дуже пощастило, що вони серед нас є. І надзвичайно шкода що вони нам потрібні…

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