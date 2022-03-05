Нам говорили, якщо спробуємо піти, свої ж розстріляють, – полонені російські військові
Джерело:Інтерфакс – Україна
Полонені російські військові виступили зі зверненням. Стверджують, мовляв, не могли повернутись до Росії через погрози керівництва.
Один з окупантів розповів про такий випадок. Російський солдат намагався піти в сторону кордону, то командир роти побив його та закинув назад в машину – змушував їхати далі.
Важливо Ми вбиваємо мирний народ, – російський солдат у полоні кається, що вірив своїм командирам
Нам говорили, якщо хтось спробує піти, нас або свої ж розстріляють або просто більше назад не повернемось,
– зізнались росіяни.
В полоні до росіян добре ставляться
Солдати наголошують, що в Україні до них добре ставляться.
"Я хотів би попросити всіх росіян, якщо мене чують, зробити все можливе, аби ця війна закінчилась", – сказав полонений.
Він додав, що ця війна не потрібні ні Україні, ні Росії. Вона потрібна лише Путіну.
Дивіться відео з російськими полоненими: