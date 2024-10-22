Нам потрібне те, що може зупинити Путіна, – Зеленський про "пакет стримування"

Володимир Зеленський запропонував у Плані перемоги України у війні, яку розгорнула Росія, пункт про неядерний пакет стримування амбіцій Кремля.

Він може бути альтернативою членству в НАТО до завершення війни. Про це український президент повідомив на зустрічі з журналістами, повідомляють кореспонденти 24 Каналу.

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Зеленський висловився про "пакет стримування"

Я сказав: "Ми не маємо ядерної зброї й ми не в НАТО, і не будемо в НАТО до завершення війни. Ось чому мені потрібен цей пакет". Нам потрібен пакет, який може зупинити Путіна та знизити його військовий потенціал. Я знайшов цю альтернативу,

– заявив президент.

За його словами, позиція щодо цього залишається чіткою. Він наголосив, як і зазначав уже раніше, що ніколи не просив повернути Україні ядерну зброю. А подібний пакет буде розв'язанням питання щодо гарантій безпеки.

Нагадаємо, видання Bild опублікувало матеріал про нібито плани України щодо виготовлення ядерної зброї у випадку повторного вторгнення Росії.

Там процитували неназваного українського чиновника, який нібито сказав, що нашій державі знадобиться всього кілька тижнів, щоб отримати першу ядерну бомбу, адже нібито "ми маємо потрібні знання".