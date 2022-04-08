Нам потрібна мобілізація значної кількості людей, – Маляр

Ганна Маляр розповіла про те, чи планують найближчим часом проведення третьої хвилі мобілізації в Україні. Вона зазначила, що рішення про це схвалює президент.

Без мобілізації не буде перемоги

Кількість чоловіків, яких потрібно мобілізувати, формують Збройні Сили. Про це заявила заступниця міністра оборони, повідомляє 24 канал.

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Чисельність Збройних Сил України станом на 24 лютого становила 261 тисячу, з них військових – 215 тисяч.

Уявіть собі 1800 кілометрів фронту, мільйонна, як кажуть самі росіяни, армія, а в нас всього 215 тисяч. Звісно, що нам потрібна мобілізація. Мовиться про значну кількість людей,

– пояснила Маляр.

Вона наголосила, що кожен, кого зараз мобілізовують, потрібен державі для оборонних завдань.

"Інакше бути не може, бо не вийде перемогти. Нам ці люди потрібні", – зазначила заступниця міністра. Також чиновниця додала, що кількість хвиль мобілізації визначатиметься динамікою боїв.

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