"Нам потрібні реальні дії", – Арахамія звернувся до Заходу

У телеграм Давид Арахамія опублікував своє звернення та закликав, аби інші держави допомогли реальними діями.

Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначив, що Володимир Путін точно сподівався на іншу ситуацію. Проте Верховна Рада показала небачену до цього політичну зрілість.

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Проте Арахамія зазначив, що для повної перемоги не вистачає тільки одного – більш жорсткої реакції Заходу.

Ми вдячні за санкції, але Росії має бути боляче за свої дії сьогодні, а не через місяці. Ми бачимо, що кожен акт російської агресії на нашій території зменшує базу підтримки Путіна в Європі, – повідомив Давид Арахамія.

"Але нам потрібні реальні дії – закрите небо, відключення Росії від SWIFT, нафтове ембарго й заборона експорту. Ми самотужки стримали агресора і зірвали бліцкриг. Ми сильні, проте одна нація не зможе захистити всю Європу, якщо інші будуть триматися осторонь", – додав лідер фракції "Слуга народу".

Допис речниці "Слуги народу"

Заява Давида Арахамії:

Путін точно сподівався на зовсім іншу ситуацію в нашому парламенті. Але цього разу Верховна Рада показала небачену до цього політичну зрілість. Ми не сваримося, не критикуємо один одного, а пліч-о-пліч боремося з ворогом.

Єдине, чого нам зараз справді не вистачає для повної перемоги – це більш жорсткої реакції Заходу. Ми вдячні за санкції, але Росії має бути боляче за свої дії сьогодні, а не через місяці. Ми бачимо, що кожен акт російської агресії на нашій території зменшує базу підтримки Путіна в Європі. Але нам потрібні реальні дії – закрите небо, відключення Росії від SWIFT, нафтове ембарго й заборона експорту. Ми самотужки стримали агресора і зірвали бліцкриг. Ми сильні, проте одна нація не зможе захистити всю Європу, якщо інші будуть триматися осторонь.