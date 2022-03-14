"Нам по**й, мирні чи не мирні": злили чергову розмову окупанта

Україні вдалося перехопити чергову розмову окупанта. Це ще один доказ того, що ворог вбиває цивільних людей, зокрема дітей.

Співрозмовниця запитала чи говорять російським солдатам не чіпати мирне населення.

Відповідь була цілком очевидною: "Нам по**й. Мені командир дав добро шмаляти. Люк в камазі відкривай і шмаляй. По**й, що написано – діти, не діти – ху*рь всіх".

До теми "Багато трупів, нас крошать": перехоплена розмова окупантів

Також співрозмовниці він розповів і про втрати з боку Росії. Сказав, що з їхньої третьої роти вбили всіх солдат, з 60 людей залишилось приблизно 7.

Перехоплена розмова російського військового: аудіо (нецензурна лексика, 18+)