Нам соромно за дії російської влади, – перший підписант звернення до Кремля проти війни

Російська інтелігенція написала звернення до свого керівництва із закликом припинити підготовку до війни. У ньому наголосила, що конфронтація не відповідає інтересам росіян та загрожує їхній державі.

Першим у списку тих, хто підписали звернення, є російський політичний громадський діяч та правозахисник Лев Пономарьов. В авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі, він пояснив, чого вони хочуть цим добитись.

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Кому адресоване звернення насправді

За словами Пономарьова, жодної реакції від керівництва Росії вони не очікували. Він зазначив, що фактично звертались до російського суспільства.

Ми говоримо їм, що від нас залежить майбутнє країни. Нас багато. Нам соромно, що російська влада так себе поводить. Ми повинні це зупинити, щоб таке більше не повторювалось,

– заявив Пономарьов.

На думку громадського діяча, такі звернення не можуть не впливати на Кремль. Він не впевнений, чи воно вже подіяло, однак точно знає, що більшість росіян розділяють їхню точку зору.

Боротимуться з владою доступними способами

Пономарьов нагадав, що радянський народ жив з гаслом "тільки б не було війни". Водночас росіяни продовжують ним керуватись і зараз, оскільки надто багато постраждали від Другої світової.

Це той рідкісний випадок, коли опозиція свідомо опирається на підтримку населення й впевнена, що в них вона є,

– підкреслив громадський діяч.

Пономарьов зазначив, що організувати таке протистояння владі непросто, оскільки в її арсеналі всі засоби масової інформації. Однак, не зважаючи на це, він заявив, що вони створюватимуть та просуватимуть "рух за мир" проти так званої "партії війни" у мережі.

Пономарьов розповів про мету звернення: дивіться відео



Що відомо про заяву-звернення до керівництва Росії