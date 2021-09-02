Нам це зовсім не подобається, – у Кремлі прокоментували намір України вступити в НАТО

Поки держави-учасниці НАТО підтримують прагнення України вступити в організацію, у Росії – абсолютно протилежна думка. У Кремлі наголосили, що їм "зовсім не подобається" бажання Києва доєднатись до Альянсу.

Про це інформують РИА Новости з посиланням на прессекретаря Володимира Путіна Дмитра Пєскова. У Кремлі начебто звернули увагу на євроатлантичні прагнення України.

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Наближення інфраструктури НАТО до кордонів не подобається Москві

Також росіяни помітили і "бажання вітати це з боку американців".

Президент Росії неодноразово викладав нашу досить чітку і зрозумілу послідовну позицію щодо продовження наближення військової інфраструктури НАТО до наших кордонів: це те, що нам зовсім не подобається,

– сказав Пєсков.

Попри гучні заяви Росії, у Вашингтона – зовсім інша думка. Її озвучив під час зустрічі з президентом Зеленським голова Білого дому Джо Байден. Він наголосив, що Вашингтон підтримує бажання України пройти шлях до НАТО.

У США кажуть, що Україні треба здійснити певні кроки

Проте, згодом зазначили в адміністрації Байдена, для того, аби могти претендувати на членство в Альянсу, Україні слід зробити низку кроків. Зокрема, це стосується реформування задля верховенства закону, модернізацію оборонного сектора та економічне зростання.

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