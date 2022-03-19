Нам видали наказ на залп по окраїні міста, де було мирне населення, – російський полонений

Російські військові цинічно обстрілюють цивільне населення України. Полонений російський військовий Ігор Руденко, який заявив, що він громадянин України, розповів про обстріл мирних у Новій Каховці.

Окупанти отримали наказ стріляти по цивільних

Руденко розповів, що російські війська розгорнули артилерію, прикриваючись мирним населенням України. Після цього окупанти отримали наказ "дати залп по окраїні міста".

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За словами полоненого, виявилося, що вони гатять по мирному населенню.

Ми зіткнулися з тим, коли дали наказ дати залп, як сказали, по окраїні міста. Коли я подивився на карту, яку нам видали, виявилося, що це були мирні будинки, мирне населення,

– сказав Руденко.

Розстріл цивільного авто

Полонений Руденко також розповів про те, як з автомата розстріляли цивільне авто в Новій Каховці.

Зіткнувся з тим, як розстріляли цивільну машину у Новій Каховці. Там була жінка та за кермом її син. Розстріляли з автомата,

– сказав полонений.

Він заявив, що розстріл відбувся, тому що вони їхали та не зупинилися.

Зауважимо, що 24 лютого окупанти розстріляли авто з цілою сім'єю у Новій Каховці.

В автомобілі перебували троє дорослих, які померли на місці, і діти, які загинули в лікарні.

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