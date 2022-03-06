Намагаються знищити нашу авіацію, – Арестович про обстріл аеропорту під Вінницею

Проросійські бойовики вдарили по аеродрому під Вінницею. Так окупанти намагаються знищити авіацію України.

Однак це марні дії, якими Росія нічого не досягне. Про це в ефірі 24 каналу сказав радник голови Офісу Президента Олексій Арестович.

До теми Окупанти обстріляли військовий об'єкт під Вінницею

"Вони намагаються знищити нашу авіацію, або, принаймні, не дати їй діяти. Однак це марне намагання", – наголосив Арестович.

Окупанти використовуватимуть "Іскандер"

За його словами, треба розуміти, що в Росії було 2 види зброї, які вона використовувала на таких відстанях з території Росії та Білорусі: "Іскандер" і "Калібр" (останній майже закінчився).

Він пояснив, що зараз удари відбуватимуться через комплекси "Іскандер", яких поки використали на приблизно 25%.

Нагадаємо, що 6 березня окупанти обстріляли військовий об'єкт у Гавришівці під Вінницею. За інформацією ЗМІ, удару завдали по місцевому аеропорту.

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