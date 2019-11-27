Намальований від руки проєкт з благоустрою в Одесі отримав 1,5 мільйона гривень: фото

В Одесі на Жеваховій горі встановлять величезні бетонні букви за 1,5 мільйона гривень. Проєкт з благоустрою переміг у "Громадському бюджеті-2019". Автори намалювали його від руки.

На горі також мають з’явитися стела у давньогрецькому стилі, лавки й "античні обʼєкти, які не мають історичної цінності", пише "Маяк".

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Автори проєкту – комітет мікрорайону Куяльницький. Вони вважають, що створять туристичний обʼєкт і зону для відпочинку, адже напис буде видно всім, хто проїжджатиме повз.

Загальна вартість проєкту з благоустрою – 1,5 мільйона гривень.

У соцмережах користувачі емоційно відреагували на намальований проєкт. "Напевно провели конкурс на кращий малюнок у 1-2 класах", "Це жарт?", "Тепер я знаю, чим займуся сьогодні ввечері. Я зрозумів, що в мені гинуть архітектор і ландшафтний дизайнер", – пишуть користувачі у фейсбуці.



Реакція на проєкт у соцмережах/ Скріншот



Користувачі оцінили проєкт/ Скріншот

Що кажуть автори проєкту

Водночас автори проєкту наголошують, що гора має античне минуле. У своїх поясненнях про минуле Жевахової гори вони посилаються на дані Вікіпедії.

Автори стверджують, що в V–IV століттях до нашої ери на горі було святилище богині Деметри – покровительки землеробства. За словами авторів, на цьому місці була пристань для грецьких кораблів, які йшли з Тіри й Афін в Ольвію.



На Жеваховій горі встановлюють величезний напис за 1,5 мільйона гривень у стилі Hollywood/ Фото: "Думская"