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      Намальований від руки проєкт з благоустрою в Одесі отримав 1,5 мільйона гривень: фото

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      Намальований від руки проєкт з благоустрою Жевахової гори в Одесі отримав 1,5 мільйона гривень / Фото з фейсбуку Anna Filimonova

      В Одесі на Жеваховій горі встановлять величезні бетонні букви за 1,5 мільйона гривень. Проєкт з благоустрою переміг у "Громадському бюджеті-2019". Автори намалювали його від руки.

      На горі також мають з’явитися стела у давньогрецькому стилі, лавки й "античні обʼєкти, які не мають історичної цінності", пише "Маяк".

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      Автори проєкту – комітет мікрорайону Куяльницький. Вони вважають, що створять туристичний обʼєкт і зону для відпочинку, адже напис буде видно всім, хто проїжджатиме повз.

      Загальна вартість проєкту з благоустрою – 1,5 мільйона гривень.

      У соцмережах користувачі емоційно відреагували на намальований проєкт. "Напевно провели конкурс на кращий малюнок у 1-2 класах", "Це жарт?", "Тепер я знаю, чим займуся сьогодні ввечері. Я зрозумів, що в мені гинуть архітектор і ландшафтний дизайнер", – пишуть користувачі у фейсбуці.

      одеса гора гроші проєкт
      Реакція на проєкт у соцмережах/ Скріншот

      проєкт одеса реакція
      Користувачі оцінили проєкт/ Скріншот

      Що кажуть автори проєкту

      Водночас автори проєкту наголошують, що гора має античне минуле. У своїх поясненнях про минуле Жевахової гори вони посилаються на дані Вікіпедії.

      Автори стверджують, що в V–IV століттях до нашої ери на горі було святилище богині Деметри – покровительки землеробства. За словами авторів, на цьому місці була пристань для грецьких кораблів, які йшли з Тіри й Афін в Ольвію.

      одеса
      На Жеваховій горі встановлюють величезний напис за 1,5 мільйона гривень у стилі Hollywood/ Фото: "Думская"

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини Одеси Новини політики Курйозні новини Гроші Бюджет
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