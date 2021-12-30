Намело 30 сантиметрів снігу: на Кіровоградщині продовжують ліквідувати наслідки негоди

На Кіровоградщині після двох днів безперервоного снігопаду намело 30-сантиметрові кучугури. Під ними замаскувалася ожеледиця.

Через слизькі траси водії постійно злітали в кювети. На непроїзних ділянках утворювалися затори.

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Пішохідні доріжки не посипали

До розчищення доріг у Кропивницькому залучили 70 одиниць комунальної техніки. Втім містяни жаліються, що пішохідні доріжки не всюди посипали.

Я впала на спину. Там слизько і нічого не прибрано,

– поділилась жителька Кропивницького Світлана.

Відзначимо, що 20 метрів території від установи повинні бути розчищені від снігу. Штраф за неприбране місце:

для директорів підприємств та організацій – від 850 до 1 700 гривень;

на власників приватних будинків – від 340 до 1 360 гривень

Рятувальники допомагають водіям транспорту, який застряг / Фото пресслужба ДСНС

За кілька днів негоди до травмпункту звернулася майже сотня людей. За прогнозами синоптиків, 30 грудня в регіоні негода почне поступово відступати. Великих опадів упродовж дня не очікують, але можливий туман.

Головне про негоду на Кіровоградщині

Негода накрила Кіровоградщину ще з 28 грудня. Через погіршення погодних умов навіть обмежували рух вантажівок.



Через негоду обмежили рух вантажівок / Фото пресслужби Нацполіції

Станом на 29 грудня, через сніг у Кіровоградській області не виїхали 7 зі 266 шкільних автобусів. За той же день рятувальники витягли зі снігу 78 машин.

Як працюють рятувальники: відео ГУ ДСНС у Кіровоградській області

Наслідки негоди в Україні: що відомо

У Харкові через сильну хурделицю утворилися великі затори.

Транспортний колапс стався і в Дніпрі. Там через великий снігопад майже зупинився рух.

Одеситам теж не пощастило. В місті ожеледиця скувала дороги.

Через погану погоду в Україні почала затримуватися низка поїздів.



Важлива інформація для пішоходів під час ожеледиці / Інфографіка 24 каналу