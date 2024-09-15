Нищили вибуховою хвилею й уламками: який унікальний намет стоїть у Харкові

У Харкові вчора, 14 вересня, відбулась історична подія. Рівно 10 років тому у місті встановили намет "Все для перемоги", який є волонтерським серцем Харкова.

Кореспондентка з Харкова Анна Черненко розповіла 24 Каналу, що намет розташований у центрі Харкова, тому часто його нищило уламками чи вибуховою хвилею через російські обстріли. Він став символом єднання українців та буде стояти до перемоги.

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Унікальний намет у Харкові

У 2014 році намет з'явився у Харкові для підтримки активістів Євромайдану. Він став прикладом спротиву діям влади на багатьох рівнях. До його річниці встановили виставку плакатів відомих українських і не тільки художників. Люди, які підтримують волонтерські ініціативи намету і є його командою кажуть, що він є рекордсменом щодо найдовшої акції протесту, яка була в Україні.

Цей намет пережив багато обстрілів, адже встановлений на центральній площі Харкова.

Будівля державної адміністрації, яку кілька разів обстрілювали росіяни, є навпроти нього. Відповідно, намет нищило вибуховою хвилею та уламками,

– зазначила кореспондентка.

Намет ще називають українським харківським серцем, велика кількість людей приїжджає, щоб біля нього сфотографуватись. Головним його призначенням є єднання українців для перемоги.

Співзасновник намету Борис Рєдін розповів, що від самого початку, коли ставили намет, знали, що він повинен стояти до перемоги. Намет, за його словами є свідченням того, що Харків є українським містом. Попри нього пролітали російські крилаті ракети, ракета "Іскандер" та дрони.

Жоден намет у світі такого не пережив, ніде і ніколи,

– сказав він.

Черненко додала, що через правила безпеки, ніяких робіт у самому наметі волонтери не проводять. Він не повинен стати ціллю для ворога.