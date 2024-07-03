Не схоже на Орбана: для чого прем'єр Угорщини відвідав Україну

Віктор Орбан 2 липня прибув до України для візиту із Володимиром Зеленський. Позиція Угорщини щодо нашої держави часто була двозначною.

Директор Інституту центральноєвропейської стратегії Дмитро Тужанський розповів 24 Каналу, що позицію Будапешту щодо умиротворення Росії підтримують угорці та деякі лідери в Європі. Це також збігається з первинною позицією Китаю.

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Ймовірні наміри Орбана

Дмитро Тужанський зауважив, що Орбан хотів би бути посередником у перемовинах між Україною та Росією. Під час зустрічі із Зеленським він був дуже делікатним, нічого не вимагав та не нав'язував.

Він (Орбан – 24 Канал) зазначив, що цінує всі миротворчі зусилля Зеленського, але запропонував власну ідею. Це не схоже на Орбана. Важливо інтерпретувати правильно те, що він говорить,

– висловився директор Інституту центральноєвропейської стратегії.

На його думку, прем'єр-міністр Угорщини просуватиме "мирний план" Китаю. Він добре орієнтується в актуальний політичній ситуації, тому буде використовувати це для власної вигоди.

Обіцянки Угорщини

Тужанський наголосив, що візит Орбана до Києва та його заяви спантеличили багатьох в Україні та Європі. Адже, на його думку, прем'єр-міністр Угорщини має імідж реваншиста та поплічника Владіміра Путіна.

Однак, прибувши до України, він спілкувався делікатно та заявив, що профінансує відкриття української школи в Угорщині. За останніми даними, українці є другою або третьою за чисельністю громадою в Будапешті після китайців,

– сказав він.

Дмитро Тужанський додав, що Росія докладатиме чимало зусиль, щоб зруйнувати ймовірне врегулювання співпраці між Україною та Угорщиною.